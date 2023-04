Flauschige Häkelstücke aus Stoob

Werbung

Kathy Herbst-Fuchs und ihre Tochter Johanna häkeln beide „Amigurumi-Figuren“. Das Wort „Amigurumi“ setzt sich aus den beiden japanischen Verben „amu“ und „kurumu“ zusammen und ist eine japanische Strick- bzw. Häkelkunst, mit der kleine Tierpuppen und Gegenstände produziert werden. Sie verwenden dazu Chenillewolle, die besonders flauschig und weich ist. Im November 2022 kam Johanna durch Social Media als Inspiration auf die Idee, Amigurumi selbst zu häkeln. „Ich bin ein Fan von Kuscheltieren und etwas selbst herzustellen, hat mich schon immer fasziniert. Das Selbermachen und Ausprobieren und die Handarbeit haben für mich eine große Bedeutung“, so Johanna Herbst.

Übers Internet hat sie dann gemeinsam mit ihrer Mutter die Erklärungen und Anleitungen Schritt für Schritt gelernt. Bisher haben die beiden insgesamt 100 Häkelstücke wie Schlüsselanhänger, Stofftiere oder Dekoartikel in vielfältigen Farben hergestellt. „Eulen, Hasen, Blumen, Bären, Bienen, Wale, Mäuse, Pandas, Vögel, Katzen, Frösche, Herzen, Dinos, Schildkröten, Hühner, Scrunchie-Haarbänder, Weihnachtskugeln oder Donuts haben wir bereits mit viel Freude produziert“, so die beiden. Am Abend und zwischendurch häkeln die beiden und verbringen gemeinsame Zeit. „Das Handy und das Digitale rückt in den Hintergrund, die Handarbeit in den Vordergrund“, so Kathy Herbst-Fuchs, die ergänzt, dass sie die gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter während des Häkelns und die Gespräche besonders schätzt. „Das Häkeln bedeutet für mich Entspannung, runterzukommen und ist ein guter Ausgleich“, so Kathy Herbst-Fuchs.

Vielfältigkeit der Häkelkunst

Jedes der Häkelstücke ist ein Unikat. Für kleinere Häkelstücke brauchen sie zirka zwei bis drei Stunden. Johanna Herbst betont, dass man mit dem Häkeln sehr viel machen kann, kreativ sein kann und es sehr abwechslungsreich ist: „Mich fasziniert, dass man ganz viele Dinge häkeln kann, wie Figuren, Tierchen, Kleidung, Deko oder Schmuck. Mich freut es, wenn ich das Endprodukt in den Händen halte, welches ich selbst erschaffen habe.“ „Und als persönliches Geschenk für Freunde und Verwandte eignen sich unsere Häkel-Stücke besonders gut“, freuen sich die beiden.

Je nach Saison und Jahreszeit häkeln sie immer wieder neue Figuren und Tierchen. Johanna Herbst erklärt, dass sie daheim einen Schrank voll mit Wolle hat und zirka 200 Stück Wollknäuel in unterschiedlichen Farben. Weiters brauchen sie verschiedene Materialien wie Füllwatte, Sicherheitsaugen für das Gesicht, Schlüsselringe, Garn und natürlich die Häkelnadel. „Wir wollen weiterhin an der Sache dranbleiben und andere mit unserer Häkel-Leidenschaft begeistern und Freude bereiten“, sind sich Mutter Kathy Herbst-Fuchs und Tochter Johanna Herbst einig.

Amigurumi. Jedes der Häkelstücke ist ein Unikat. Foto: Jennifer Priedl , Jennifer Priedl

