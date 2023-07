Gemütliches Zusammensein Jause im Park mit den Frankenauer Senioren

Seniorenbundobfrau Frieda Haiszan, Thomas Simon, Vizebürgermeisterin Angelika Mileder, Karl Keresztesi, Alexandra Kröpfl, Sandra Heisz, Traude Kerstinger, Karl Horvath und Landtagsabgeordneter Patrik Fazekas. Foto: BVZ, Sarah Tesch

Werbung

D as ÖVP-Team der Großgemeinde Frankenau-Unterpullendorf und der Seniorenbund Frankenau luden am Sonntag erstmals zur „Gmiatlichen Jausn“ in den Garten der alten Schule in Frankenau.

Bei dem gemütlichen Zusammenkommen im Park der alten Schule gab es Heurigenjausen-Kisten gefüllt mit Käse, Wurst, Brot, Aufstrichen und Co. - vieles davon selbst gemacht bzw. regional.