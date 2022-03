Bezirk Oberpullendorf: Nachbarschaftshilfe Plus betreut 7.232 Menschen

35.200 kostenlose, soziale Dienste wurden bereits allein im Mittelburgenland seit dem Start des Sozialprojekts Nachbarschaftshilfe Plus mit 6 Pioniergemeinden im Jahr 2014 geleistet. Bei der kürzlich stattgefundenen Generalversammlung für die Region Oberpullendorf wurde nun Bilanz über das abgelaufene Jahr gezogen. In den 10 Partnergemeinden des Bezirkes haben über 310 Ehrenamtliche 7.232 Mal Mitmenschen in ihren Gemeinden geholfen und dazu beigetragen, dass Ältere länger im eigenen Zuhause eigenständig leben können. Gemeinsames Einkaufen, medizinische Termine mit Unterstützung, Spaziergänge in netter Begleitung gehören ebenso zum kostenlosen Angebot wie persönliche oder telefonische Besuchsdienste. Das Angebot ist gratis für die Bevölkerung, die Kosten tragen die Gemeinden, das Land stellt eine Co-Finanzierung zur Verfügung.

Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Insgesamt ermöglichen aktuell 20 Gemeinden im Burgenland das Angebot. Ziel des Projektes ist es, die Lebensqualität der älteren Bevölkerung durch gegenseitige Hilfe zu fördern und damit ein längeres Verbleiben im vertrauten Zuhause zu ermöglichen. 2021 wurde 11.300 Mal im Burgenland Hilfe koordiniert, für das Projekt gab es auch den Bundessieg im österreichweiten Wettbewerb „Kommunal Impuls Award“.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden