Gruber folgt auf Artner

Oswald Gruber wurde im Rahmen der Generalversammlung des Vereins zur Erhaltung der Römischen Bernsteinstraße zum neuen Obmann gewählt. Er folgt nach 17 Jahren auf Hans Artner. „Unser Ziel war und ist der Erhalt und die Pflege der historischen Handelsroute. Ich danke den Partnergemeinden und meinem Vorstandsteam für die gute Zusammenarbeit und werde nun aus der zweiten Reihe weiter mitarbeiten“, so der scheidende Obmann, der nun die Funktion des Obmann-Stellvertreters ausüben wird.

Oswald Gruber, der zuvor Obmann-Stellvertreter war, möchte nun zusammen mit dem Vorstand neue Wege wagen. Unter anderem möchte er die Zusammenarbeit mit den an der Römischen Bernsteinstraße liegenden Gemeinden und dem Land intensivieren, Partnerschaften mit Schulen eingehen sowie Exkursionen und Vorträge organisieren.

Anlässlich des 35-jährigen Jubiläums lädt der Verein im kommenden Frühling in Kooperation mit dem Tourismusverband Mittelburgenland-Rosalia wieder zum „Anradeln“ ein. Am 7. Oktober findet außerdem eine Exkursion in das römerzeitliche Steinamanger in Ungarn statt.

Pläne für römisch-kaiserzeitliches Militärlager

Das Land Burgenland plant derzeit auch die Errichtung eines rekonstruierten römisch-kaiserzeitlichen Militärlagers am Originalfundort in Strebersdorf, ähnlich wie in Carnuntum. Dieses archäologische Flagschiff-Projekt befindet sich derzeit in der Konzipierungsphase.

Über den Verein

Die Römische Bernsteinstraße diente in der Antike einerseits als wichtiger Reise- und Handelsweg, andererseits auch für militärische Aktionen. Sie führte von der Ostsee bis an die Adria und führt zwischen Neckenmarkt und Strebersdorf auch durch den Bezirk Oberpullendorf. Der Verein zur Erhaltung der Römischen Bernsteinstraße wurde 1989 ins Leben gerufen und zählt aktuell knapp 100 Mitglieder aus dem mittleren Burgenland. Die Erhaltung und Pflege des 2000-jährigen Kulturgutes im Bezirk, jährliche Aktivitäten wie zum Beispiel Fachvorträge, Exkursionen, Anradeln, etc., die Pflege der Schaupulte zu wichtigen Themen der römischen Geschichte am Radwanderweg B47, die Aktualisierung der Radwanderkarte und die Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Ärchäologischen Institut zählen zu den Zielen und Aufgaben des Vereins.

Im Oktober 1988 wurde eine Wanderstrecke, die von Strebersdorf nach Raiding führte, eröffnet. Aus dem Wanderweg wurde 2003 der Rad-Wanderweg B47-Römische Bernsteinstraße, der auch eine Verlängerung von Raiding über Horitschon, Neckenmarkt/Haschendorf bis Deutschkreutz erfuhr. Entlang des Weges weisen Schautaufeln auf wichtige Themen in der römischen Geschichte hin. 2007 gelang im Raum Strebersdorf/Frankenau die Entdeckung der größten zusammenhängenden römerzeitlichen archäologischen Siedlungslandschaft des Burgenlandes.