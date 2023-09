Oberpullendorfer Hauptplatz wird zur Genussmeile

Die Besucher erwarten bis in die Nacht hinein unter anderem Pizza, Burger, Asia Beef, pikante Strudel, Würstl-Variationen, Gebackenes von Fisch bis Käse, Rakott Krumpli (ungarischer Kartoffelauflauf) aber auch Kaestnspezialitäten, Grammelpogatscherl und viele andere regionale Köstlichkeiten.

Der Mittelburgenländische Ungarischer Kulturverein wird verschiedene Biere, Alkoholfreies und traditionell Unicum ausschenken. Bier kommt aus der Region von Kobersdorfer, vom See gibts Craftbeer und natürlich das beliebte ungarische Bier Soproni.

Die Weinbar wird von BLOP! betreut, wobei diesmal bewusst keine Weine aus dem Bezirk sondern vom Eisenberg, aus der Region Rosalia und vom Neusiedlersee gewählt wurden. So ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man Neues entdeckt. Und somit ist auch klar, dass man keine Konkurrenz zu den tollen Weinkost-Events in den Weinbaugemeinden im Bezirk bieten will, heißt es seitens der Veranstalter.

Schnäpse aus Oberpullendorf, Cider aus Stoob (Stoober Birschtla), Kaffee-Kreationen wie Martini-Espresso und Met (Honigwein) runden das Getränkeangebot ab.

Showkochen unter dem Motto „Klimafreundlich und nachhaltig“

Auch Nachhaltigkeit ist ein Thema. So gibt es eine Verkostung alter Apfelsorten der Wieseninitiative und um 14 Uhr ein Showkochen mit Veggie-Köchin und Freuraum-Küchenchefin Samara Sanchez-Pöll, die zeigt wie man klimafreundlich und nachhaltig kocht. Der Kochkurs findet direkt am Hauptplatz statt. Die Teilnahme ist kostenlos bei Anmeldung möglich. Ab 16 Uhr unterhält im Rahmen der Pullenale die Graveyard Avenue am Hauptplatz mit Classic Rock, Rock & Roll und Pop-Rock Covers von den 60ern bis heute.