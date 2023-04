Voller Genuss inmitten des Oberpullendorfer Osterlandes

Im wunderschönen Ambiente des Oberpullendorfer Osterlandes fand am Freitag der erste Oberpullendorfer Genussmarkt des heurigen Jahres statt. Inmitten von Osterhasen und XXL-Ostereiern konnte man in einem breit gefächerten Angebot von Obst und Gemüse, Brot und Gebäck über Wurstspezialitäten und Wein bis hin zu Fisch gustieren und sich die eine oder andere Köstlichkeit mit nach Hause nehmen.

Genuss für alle Sinne

Der Genussmarkt wird in der heurigen Saison aber nicht nur wieder beinahe wöchentlich am Freitag zu Genuss einladen, sondern erstmals wird dieser auch durch ein breites kulturelles Angebot begleitet werden. Der erste Musikevent mit Max Schabl wird beim Markt am 14. April über die Bühne gehen. Termine wurden auch schon mit Phiora, der Eidaxl Combo, Jazz That und der Flotten Musi fixiert - eine Programmübersicht findet man auf www.blop.at/termine-genussmarkt. Der nächste Markt geht am Karfreitag (7. April) über die Bühne.

