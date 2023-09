Startschuss für Projekt der Mittelschule Horitschon

Am Donnerstag der Vorwoche fand der Startschuss für ein Geschichtsprojekt der 3. und 4. Klassen der naturwissenschaftlichen Mittelschule Horitschon in Kooperation mit der Gemeinde Neckenmarkt statt.

Die Schülerinnen und Schüler widmen sich gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus der Gemeinde dem ehemaligen Kriegsgefangenenlager in Neckenmarkt. In der ersten Schulwoche stand ein Vortrag über das Lager auf dem Programm. In der Vorwoche wurde der ehemalige Standort nun besichtigt. In den nächsten Jahren soll ein Projekt realisiert werden, das an das Lager und die Insassen erinnert.

Zum Abschluss des lehrreichen Tages lud die Gemeinde Neckenmarkt zu Würsteln ein.