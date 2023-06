Festnahme dank Mitarbeiterin der Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf

Am Mittwoch gelang in einer gemeinsamen Aktion der Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf und der Landespolizeidirektion Burgenland die Verhaftung einer per Haftbefehl gesuchten Frau. Einer aufmerksamen Mitarbeiterin der Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf waren im Zuge einer Antragsprüfung in einer Aufenthaltssache Ungereimtheiten bei den Daten der betreffenden Person aufgefallen.

Als die erfahrene Mitarbeiterin der Bezirkshauptmannschaft die Polizei verständigte, stellte sich heraus, dass es sich bei der Person um eine rechtskräftig verurteilte Frau handelte, die ihre Haftstrafe in Wien nicht angetreten hatte und polizeilich gesucht wurde. Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Bezirkshauptmannschaft planten Kriminalisten der Landespolizeidirektion Burgenland die Festnahme der gesuchten Person.

Als die Frau zu einem genau geplanten persönlichen Termin bei der Bezirkshauptmannschaft erschien, wurde sie von Polizeibeamten in Zivil bereits erwartet und festgenommen. Sie wird nun in ihre vorgesehene Haftstrafe überstellt.

„Der Aufmerksamkeit unserer Mitarbeiterin und der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit der Polizei ist es zu verdanken, dass die gesuchte Person festgenommen werden konnte. Ich danke der Kollegin für ihren beherzten Einsatz! Dies zeigt einmal mehr, dass die Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaften alle Anliegen sehr genau prüfen und im Anlassfall professionell handeln, damit die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger bei den Behörden sicher aufgehoben sind“, erklärte Oberpullendorfs Bezirkshauptmann Klaus Trummer.

