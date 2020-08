Im Sonnenland Teamspace wird nicht nur gemeinsam gearbeitet, sondern in Kürze auch gemeinsam gekocht. Die Neo-Burgenländerin und diplomierte Ernährungstrainerin Daniela Leyrer bietet unter dem Motto „Gesund. Geschmackvoll. Genussreich.“ Kochkurse rund um die schnelle und gesunde Alltagsküche im Burgenland an – im Herbst gibt es nun auch einen Kurs in Oberpullendorf.

Kochen und die Verwendung von hochwertigen Lebensmitteln gehören bei Daniela Leyrer zum Alltag, doch sie bemerkte, dass das bei vielen nicht der Fall ist. „Ich habe gemerkt, dass viele ‚verlernt‘ haben frisch zu kochen und auch die Lebensmittel nicht kennen, daher habe ich mich entschlossen Kochkurse rund um das Thema gesunde, schnelle Alltagsküche anzubieten“, so Daniela Leyrer zu ihrer Idee, die „Gaumenspielerei“ im Jahr 2017 nebenberuflich zu gründen. Seit 2018 bietet sie Kochkurse bei „Genuss Burgenland“ im Martinschlössl in Donnerskirchen an, seit 2019 auch über die Burgenländischen Volkshochschulen. Zusätzlich werden auch Firmenworkshops (Firmenfeiern in Form eines Kochkurses, Weihnachtsfeiern mit gemeinsamen kochen, etc.), aber auch private Kochkurse – so genannte private Gaumenspielereien – angeboten, bei denen man gemeinsam mit Freunden gemütlich daheim kochen und „lernen“ kann. Auf www.gaumenspiel.at findet man auch viele tolle Rezepte, die von Daniela Leyrer zusammengestellt wurden.