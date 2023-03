Gedankliche Reise ins Ich in Oberloisdorf

Werbung

Naikan ist das japanische Wort für Innenschau bzw. innere Beobachtung. Wie die Naikan-Methode funktioniert, darüber konnten sich Interessierte vorige Woche bei einem Vortrag im Pfarrzentrum in Oberloisdorf informieren. In Oberloisdorf am Mitterberg befindet sich auch das Naikan-Zentrum Burgenland, das von Christof Jestl gegründet wurde. Zuvor begleitete er Naikanteilnehmer im Naikan-Zentrum Oberösterreich. „Wichtig ist es, das Leben einmal zu stoppen und von einer anderen Seite zu schauen wie es ist und nicht unsere Gefühle und Erwartungen zu sehen, sondern Tatsachen zu sehen“, erläutere Akira Ishii diese aus Japan kommende Form der Selbstreflexion. Bei Naikan nimmt man sich selbst vom Ufer aus oder aus der Vogelperspektive im Fluss des Lebens wahr. Auf diese Weise soll man zu mehr Gelassenheit, Ruhe und ausgeglicheneren Beziehungen mit den Mitmenschen gelangen.

