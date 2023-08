Typisierungsaktion der JVP macht Stopp in Deutschkreutz

Die JVP Burgenland, ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz und der Verein „Geben für Leben“ organisieren in jedem Bezirk im Burgenland einen Termin, um sich als möglicher Stammzellenspender typisieren lassen zu können. Im Mittelburgenland findet dieser am 18. August von 17 bis 20 Uhr im Pfarrheim statt. „Jährlich erkranken im Burgenland 1.400 Menschen an Krebs, 800 Menschen sterben jährlich an Krebs, das ist ein ganzes burgenländisches Dorf“, so Sagartz.

JVP-Obfrau Vanessa Tuder bekräftigt die Wichtigkeit der Aktion: „Jede einzelne Typisierung erhöht die Chance für Krebspatienten, auf einen geeigneten Spender oder geeignete Spenderin zu treffen. Jeder von uns kann seinen Beitrag leisten und Krebspatienten eine Chance auf Leben geben.“Die Junge ÖVP Deutschkreutz freut sich, dass die Aktion im Bezirk Oberpullendorf in Deutschkreutz im Pfarrheim stattfindet. „Die Typisierung selbst erfolgt in rund 10 Minuten durch einen einfachen Mundabstrich. Es ist uns besonders wichtig, dass wir diese Aktion auch unterstützen, denn die Typisierung dauert nur wenige Minuten und kann einem krebskranken Menschen das Leben retten“, so JVP-Ortsobmann Daniel Heintz.