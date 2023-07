Wohlfühlen mit Spa-Faktor in Stoob

Christina Sommer haben Massagen, Wellness und besonders die heilende Wirkung dahinter schon immer fasziniert. „Vor allem wie sehr man jemanden etwas Gutes tun kann und einem Menschen physisch und psychisch helfen kann“, so Christina Sommer, die ab August in ihrer Praxis ihren Kunden Heilmassagen, Wellness- und Wohlfühlmassagen, reflektorische Massagen wie Fußreflexzonenmassagen und Bindegewebsmassagen, Lymphdrainage, Elektrotherapie, Ultraschalltherapie sowie Taping und Moorpackungen anbietet. „Mein Ziel ist es, einen Ort für Gesundheit und Entspannung in Stoob zu schaffen. Ich will meinen Patienten und Kunden eine kurze Auszeit vom stressigen Alltag bieten, einfach einen Ort zum Wohlfühlen“, so Christina Sommer, die ausgebildete medizinische Masseurin sowie Heilmasseurin ist.

Sie bietet auch Thermobehandlungen mit Moor und Lehm an. „Moor und Lehm sind Naturheilmittel, welche aufgrund der hohen Wärmekapazität über längere Zeit gleichmäßig und gut verträgliche Wärme abgeben und somit in der Therapie in Form von Heißpackungen angewendet werden. Zusätzlich enthält Moor spezifische Wirkstoffe, die die Haut durchdringen und entzündungshemmend, antiviral und porenverfeinernd wirken. Diese Thermobehandlungen wirken schmerzlindernd, muskeltonussenkend, stoffwechselsteigernd, gefäßerweiternd, verbessern die Durchblutung und tragen zur allgemeinen Beruhigung und Entspannung bei“, so Sommer, die auch Paraffinbehandlungen anbietet. „Ich hoffe, viele Menschen mit meinen Behandlungen ansprechen zu können und eine tolle Versorgung mit Gesundheits- und Wohlfühlleistungen bieten zu können.“