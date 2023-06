Neue Ordination „Gesund am Bach“ in Raiding

In Kooperation mit der Gemeinde rund um Bürgermeister Markus Landauer und Amtsleiterin Elisabeth Ackerler konzipierte Susanne Schmid die Inneneinrichtung der Ordination „Gesund am Bach“. Die Arbeiten wurden von lokalen Betrieben umgesetzt und die Praxis umfasst drei Ordinationsräume und einen Untersuchungsraum samt Nebenräumen, die barrierefrei zugänglich sind.

„Zum Wohle meiner Patienten“

Als erste Ordination möchte Schmid ab Juli als Wahlärztin für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Herz-Kreislauf, aber auch Schilddrüse sowie Diabetes und Stoffwechselerkrankungen beginnen. „Mein persönlicher Wunsch ist das gute Miteinander mit allen Allgemeinmedizinern und anderen Fachärzten sowie den nächstgelegenen Krankenhäusern Oberpullendorf und Eisenstadt. Hier bestehen zum Teil sehr gute persönliche Beziehungen, die ich gerne zum Wohle meiner Patienten nützen möchte.“

Tag der offenen Tür im „Gesund am Bach“

Nach 25 Jahren Tätigkeit in großen Kassenordinationen in Wien möchte Schmid ihre ganz persönlichen Vorstellungen einer optimalen medizinischen Betreuung und vor allem der Vorsorge umsetzen. „Die Wünsche nach Kollegen diverser anderer Fachrichtungen, vor allem Pädiatrie sowie Psychiatrie und Psychologie sind sehr groß. Ich werde mich bemühen Kollegen dieser Fachrichtung persönlich anzusprechen, umso unser Angebot erweitern zu können.“ Am Samstag, dem 24. Juni, wird es ab 16 Uhr einen Tag der offenen Tür anlässlich der Eröffnung geben. „Die Bevölkerung ist eingeladen, das Wohlfühlambiente der neuen Ordination kennenzulernen.“

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.