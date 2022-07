Wechsel in Oberpullendorfer Arztstube

Werbung

Mit 1. Juli übernahm Kinderarzt Paul Zoubek von Hermann Graf, der sich in seinen Ruhestand begab, die Praxis in der Spitalstraße in Oberpullendorf. Achtzehn Jahre lang betreute Graf medizinisch Kinder im Mittelburgenland. „Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt“, meinte Graf.

Sehr gerührt zeigte sich der scheidende Mediziner von der musikalischen Verabschiedung der Zentralmusikschule Oberpullendorf: „Eine gelungene Überraschung und eine tolle Erinnerung für mich.“

Oberpullendorfs Bürgermeister Hannes Heisz und Amtsleiter Christian Stibi bedankten sich im Namen der Stadtgemeinde bei Graf für seine Arbeit und wünschten ihm für seinen weiteren Lebensweg sowie seinem Nachfolger Paul Zoubek für seine neue Aufgabe nur das Beste.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.