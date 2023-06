Ehefrau in Abstellkammer gesperrt

Am 14. Juni musste sich der 33-jährige Vater zweier Kinder vor Gericht verantworten. Er lebt jetzt im Bezirk Oberwart, die Gewalttaten gegenüber seiner Ehefrau fanden im Bezirk Oberpullendorf statt.

Das Paar lebt mittlerweile getrennt, eine Scheidung ist anhängig.

Dem Mann wurde vorgeworfen, er habe seine Frau monatelang misshandelt. Nahezu täglich geriet er in Wut, dann packte er die Frau an den Händen oder am Hals, er bedrohte sie mit dem Erschießen und sperrte sie im Dezember 2022 im Zuge eines Streits in einen dunklen Abstellraum.

Vor Gericht bekannte sich der 33-Jährige zunächst nicht schuldig. Seine Anwältin bezeichnete „das alles für völlig entbehrlich“ und verwies auf ein angeblich gegen die Frau laufendes Strafverfahren wegen Tierquälerei.

Verteidigerin: „Es wurde viel gestritten“

„Es wurde viel gestritten, es gab aber auch von der Ehefrau viele Grauslichkeiten“, sagte die Verteidigerin.

„Ich habe sie nicht mit einer Waffe bedroht“, sagte der Angeklagte.

„Es geht darum, ob fortwährend Gewalt ausgeübt wurde“, erklärte ihm Richterin Doris Halper-Praunias. „Haben Sie Ihre Frau an der Hand oder am Hals gepackt?“

Daraufhin erklärte der Angeklagte, er übernehme die Verantwortung für die Streitigkeiten.

„Auch für die Gewalt?“, hakte die Richterin nach. Vor der Polizei hatte der 33-Jährige behauptet, er habe seine Frau nie angegriffen oder bedroht, und auch nicht seine Kinder.

Vor Gericht gab er nun zu, seine Frau bei einem Streit an den Händen gepackt zu haben. „Haben Sie sie auch eingesperrt?“, fragte die Richterin.

„Kann sein, dass ich die Türe schloss“

„Es kann sein, dass ich die Türe schloss“, gab der Mann zu.

Auch soll er der Frau gedroht haben: „Das wird die Glock schon richten“, was als Drohung mit dem Erschießen zu interpretieren war.

„Das habe ich bei einer Party mal gesagt“, gab der Angeklagte zu.“

„Sie sollen es mehrmals gesagt haben“, widersprach die Richterin. „Nämlich immer dann, wenn Ihre Frau ankündigte, sie verlassen zu wollen.“

Frau sagte: „Zuletzt war fast täglich etwas“

Laut den Angaben der Ehefrau sollen sich die Vorfälle gesteigert haben. „Zuletzt war fast täglich etwas“, hatte sie bei der Polizei zu Protokoll gegeben.

Wegen seiner Nachtschichten in der Arbeit habe er nicht mehr genug Schlaf bekommen, erklärte der Angeklagte seine Wutausbrüche. „Ich litt unter Schlafentzug“, sagte er.

Am Ende des Prozesses übernahm der 33-Jährige die volle Verantwortung für die angeklagten Gewalttätigkeiten.

Diversion mit 400 Euro Geldbuße, Opfer bekommt 600 Euro

Im Rahmen einer Diversion muss er ans Gericht 400 Euro Geldbuße und 150 Euro Pauschalkosten und an seine Ehefrau 600 Euro Schmerzensgeld bezahlen. Dann wird das Strafverfahren gegen ihn eingestellt und er hat keine eingetragene Vorstrafe.