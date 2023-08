Feuerwehreinsatz in Neutal: Kind mit Fuß im Fahrradrahmen eingeklemmt

Vor Kurzem wurde die Ortsfeuerwehr Neutal per Sirene zu einem nicht alltäglichen Einsatz auf dem Radweg im Bereich des Spielplatzes gerufen. Die Florianis rückten kurz darauf mit dem Rüstlöschfahrzeug sowie dem Löschfahrzeug und einer Besatzung von insgesamt 9 Mitgliedern aus. Ein Kleinkind war, vermutlich beim Bremsen mittels Rücktritt, zwischen Pedal und Fahrradrahmen geraten und steckte dort fest. Beim Eintreffen der Florianis waren neben den Eltern des Kindes bereits ein First Responder des Roten Kreuzes, sowie Sanitäter des Samariterbundes, anwesend und versuchten das Kind aus seiner misslichen Lage zu befreien. Da das Kind Schmerzen hatte und der Fuß bereits angeschwollen war, musste rasch gehandelt werden. Die Florianis montierten den Hinterreifen ab und zwängten mit dem Spreitzer des hydraulischen Rettungsgerätes den Fahrradrahmen im Bereich der Hinterradaufhängung zusammen. Das vergrößerte den Abstand zwischen Pedal und Rahmen, wodurch der Fuß des Jungen unbeschadet aus der misslichen Lage befreit werden konnte. „Nicht nur die Eltern waren daraufhin sehr erleichtert, auch der Junge war stolz auf den Ausgang des Einsatzes und bestand auf ein Foto mit seinen Rettern“, so die Feuerwehr Neutal.