Unterpetersdorfer Kunst aus der Spraydose

In Marco Leser schlummerte schon immer ein Interesse für Kunst und so absolvierte er den Kreativzweig am Gymnasium Oberpullendorf. Im Rahmen des Unterrichts bei Kunstprofessorin Constanze Pirch lernte er das Thema Graffiti kennen. Die Dokumentation „Exit Through the Gift Shop“ des britischen Streetart-Künstlers Banksy erweckte schlussendlich seine Leidenschaft für Graffiti zum Leben und so fing der 24-Jährige an, sich mit der Schablonen-/Stencil-Technik auseinanderzusetzen.

„Kunst war damals schon mein Lieblingsfach“, erzählt Leser. Seine Bilder sprayt er meist nicht frei Hand. Sie entstehen durch eine Schablonentechnik. Dabei fertigt Leser mehrere Schablonen auf Karton an, die nacheinander besprayt werden. Bei seinen Motiven spielt er gerne mit Schwarz-Weiß-Grau-Kontrasten und achtet sehr auf Details. „Ich fertige gerne auch Motive an, die eine Message haben und zum Nachdenken anregen“, erzählt der Unterpetersdorfer.

Marco Lesers Werke sind unter anderem an der Außenfassade des Friseurs „Hoarschoarf“ in Horitschon, im Musiksaal des Gymnasiums Oberpullendorf – ein Bild mit Franz Liszt im Fokus – sowie im Rahmen der Jubiläumsausstellung „400 Jahre Fahnenschwingen“ in Neckenmarkt zu sehen. „Über weitere Aufträge würde ich mich sehr freuen“, so Leser, zu dessen Vorbildern Banksy sowie Shepard Fairey gehören.

