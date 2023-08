Aufgrund der Witterungsverhältnisse wurde das am Dorfanger geplante Fest in das Feuerwehrhinaus verlegt. Serviert wurden den Gästen von der ÖVP Raiding regionale Grillspezialitäten, Weine und Co. Rund 200 Besucherinnen und Besucher kamen vorbei und genossen ein gemeinsames Abendessen.