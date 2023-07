Weingut Maria Kerschbaum: Festspielwein für die Salzburger Festspiele

Die geschichtsreichen Salzburger Festspiele starteten vergangenen Freitag und sind eines der Aushängeschilder des österreichischen Kultursommers. Auf der großen Bühnen im Ensemble diesmal mit dabei, der mittelburgenländische Weinbaubetrieb Maria Kerschbaum. „Wir freuen uns sehr über die Nominierung, denn die Festspielweine haben eine lange Tradition und genießen einen hohen und wichtigen Stellenwert“, so der glückliche Winzer David Kerschbaum. Das Rotweingut liegt am Rande des Ödenburger Gebirges im Mittelburgenland, wo die besten Rieden von Horitschon - Hochäcker, Dürrau und Gfanger - ideale Voraussetzungen für einen einzigartigen Blaufränkisch bieten.

Foto: zVg, Marco Borrelli

„Kultur und Wein bilden eine schöne Symbiose“

Das Direktorium der Salzburger Festspiele krönte in einer Blindverkostung die Festspielweine in den Kategorien Rot-, Weiß- und Roséweine sowie Sekt und Champagner. Eingereicht werden durften Weine, die bei Falstaff gut bewertet wurden. Pro Region konnten rund zehn Weine eingereicht werden. „Kultur und Wein gehören zusammen und ergeben eine schöne Symbiose“, so Winzer David Kerschbaum.

Foto: zVg, Marco Borrelli

Flaggschiff des Hauses

Rund 3.000 Flaschen des prämierten "Blaufränkisch KXVII Grand Reserve" wurden im Rotweingut Maria Kerschbaum für die Salzburger Festspiele gefüllt. „Der Wein reifte drei Jahre in Barrique-Fässern und zwei Jahre in der Flasche und bringt dadurch die Eleganz sehr schön zum Ausdruck. Er stammt aus der Dürrau, der besten Lage und dass seine Besonderheit wird durch die Kür zum Festspielwein noch unterstrichen“, freut sich Kerschbaum. Der Festspielwein wird im Salzburger Wein & Co sowie in der Salzburger Gastro sowie in Hotels und in Vinotheken vertrieben. Zudem wird der "Blaufränkisch KXVII Grand Reserve" an die Schauspieler sowie Künstler und an den Freundeskreis als Geschenk überreicht. Am 31. Juli wird auf dem Kultursender ORF III eine Doku „So schmecken die Salzburger Festspiele“ ausgestrahlt.