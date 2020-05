Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen neben dem dortigen Jagdhaus ein Brennholzstoß und ein Anhänger in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Groß- und Kleinmutschen sowie aus Kroatisch Geresdorf konnten den Brand mit 40 Einsatzkräften sowie drei Fahrzeugen unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen verhindern. Nach zwei Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden.

Der Brand zerstörte 15 m3 Eichenbrennholz sowie den zweiachsigen Anhänger vollständig. Personen waren durch den Brand nicht gefährdet. Die Schadenshöhe steht zurzeit noch nicht fest.

Als mögliche Brandursache nahm der Bezirksbrandermittler vor Ort einen Defekt des Kühlaggregates, welches am Anhänger montiert war, an. "Weitere Erhebungen und Zeugenbefragungen sind noch erforderlich", gab die Polizei in einer Aussendung am Montagvormittag bekannt.