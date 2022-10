Über 250 Einsatzkräfte in Mitterpullendorf im Katastropheneinsatz

Werbung

Zwei Seile werden über den Stooberbach gespannt, um eine Behelfsbrücke zu bauen. Andere Feuerwehrkameraden errichten in der Zwischenzeit eine Sperre im Bach, in dem - so die Übungsannahme - ein mit gefährlichen Stoffen beladener Lkw gelandet ist, um eine Umweltkatastrophe zu verhindern.

Zum selben Zweck wird das Wasser abgepumpt und umgeleitet. Wieder andere kümmern sich in der Zwischenzeit um die Rettung der beiden Personen aus dem Lkw, um diese nach der Erstversorgung im Unfallwrack an die Sanitäter von Roten Kreuz und Samariterbund übergeben zu können. Der Unfall war aber nur ein Szenario der Katastrophenschutzübung, die Katastrophenschutzreferent Markus Perl ausgearbeitet hatte. Das verunfallte Fahrzeug hätte nämlich Güter für jenen Waldbrandeinsatz liefern sollen, der die übrigen Florianis auf Trab hielt.

Sie mussten einen Wasserspeicher errichten, einen Pendelverkehr für die Löschwasserversorgung durchführen, eine Zubringleitung vom Stooberbach verlegen und beim Abtransport verletzter Personen aus dem Waldbrandgebiet helfen, von denen eine sogar unter einem umgestürzten Baum eingeklemmt gewesen war.

Koordiniert wurde der gesamte Großeinsatz vom Bezirksführungsstab aus, der im Feuerwehrhaus Oberpullendorf eingerichtet wurde und durch die Polizei maßgeblich unterstützt wurde, die während der gesamten Übung eine Drohne im Einsatz hatte. Bezirksfeuerwehrkommandant und Landesfeuerwehrkommandantstellvertreter Martin Reidl sowie Rudolf Bauer von der Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf bedankten sich abschließend bei allen Übungsteilnehmern.

"Es ist wichtig, dass alle Einsatzorganisationen unseres Bezirks gemeinsam Übungen durchführen", betonte Reidl. Und Bauer ergänzte: "Ich kann nur gratulieren zur Einsatzbereitschaft und zur Zusammenarbeit."

