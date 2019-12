Der Mann soll Mitte Juni ein Fenster zur Kantine eingeschlagen und eine Handkassa mit Bargeld, einen Fernseher, Getränke und Gläser gestohlen haben. Der Schaden lag im vierstelligen Bereich, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Nach dem Einbruch flüchtete der 19-Jährige laut Polizei mit einem Pkw, den er zuvor in Wien gestohlen hatte. Der Mann hat die Tat gestanden. Er befindet sich derzeit in der Justizanstalt Wien Josefstadt, so die Landespolizeidirektion.