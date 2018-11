BVZ: Was erwartet Ihre Fans am 30. November in der KUGA?

Marecek: Sicher kann man Weihnachten auch besinnlich und andächtig beschreiben. Man kann aber auch von Weihnachtsfesten erzählen, die irgendwie aus dem Ruder gelaufen sind. Und wenn Leute wie Loriot, Ephraim Kishon, Friedrich Torberg, Werner Schneyder, Hugo Wiener, Karl Farkas und andere Großmeister des Humors zu Wort kommen – und an diesem Abend werden sie es tun ‑ kann man davon ausgehen, dass das Lachen garantiert nicht zu kurz kommt.

Wird es nach der Vorstellung eine Autogrammstunde geben?

Sehr gerne werde ich auch Bücher signieren und mit den Besuchern persönlich ein bisschen plaudern.

Was schätzen Sie am Burgenland bzw. an der KUGA Großwarasdorf?

Besonders die ausgezeichnete Küche und die herausragende Weine, die man sonst nirgends auf der Welt findet. Die KUGA kenne ich seit seit mehr als 15 Jahren und schätze sehr die familiäre Stimmung und das begeisterte Publikum. Ich habe viele, viele Erinnerungen an die gemeinsamen Auftritte mit meinem lieben Freund Karlheinz Hackl, den ich unglaublich vermisse.

Haben Sie einen Lieblingsplatz im Burgenland?

Es gibt eine ganze Liste an liebgewordenen Plätzen. Besonders gerne komme ich aber ins Restaurant Taubenkobel zu Eveline und Walter Eselböck in Schützen am Gebirge.