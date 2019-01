Der 17. KUGA-Ball geht am 12. Jänner (Einlass: 19 Uhr) unter dem Motto „Ode an Wien“ über die Bühne. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. „Heuer holen wir eine Stadt in die KUGA, die uns nicht nur geografisch nahe ist, sondern mit der wohl auch jeder Einzelne eine persönliche Geschichte verbindet. Wien ist eine einzigartige Metropole, die sehr viel Interpretationsspielraum gibt. Deshalb sind wir auch schon sehr gespannt auf die Auslegung des Themas seitens unserer Gäste“, so die Ballmütter.