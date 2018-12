Zum Obmann wurde Manuel Wollny aus Nebersdorf gewählt. Die Funktion der Obmann-Stellvertreter übernehmen Fernando Rosenits aus Nebersdorf und Michael Hoffmann aus Kleinwarasdorf.

Nach der FPÖ Großwarasdorf wurde am Sonntag mit der FPÖ Mannersdorf die zweite Ortsgruppe binnen einer Woche und die siebente in diesem Jahr gegründet. Der neue Ortsparteiobmann Patrick Felber aus Mannersdorf und sein Stellvertreter Sebastian Ulberth aus Klostermarienberg haben sich gemeinsam mit der Bezirkspartei hohe Ziele gesteckt. „Beim nächsten Mal wollen wir mit Minimum fünf Gemeinderäten in den Gemeinderat einziehen. Vielleicht schaffen wir es auf Anhieb, die Absolute der SPÖ zu brechen“, so FPÖ-Bezirksverantwortlicher Herbert Adelmann.