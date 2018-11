Die sechs Musiker der Coffeeshock Company kündigten an, dass sie im heurigen Herbst und Winter keine Konzerte mehr spielen werden. Sogar das beliebte und immer ausverkaufte Kino-Konzert am 23. Dezember in Oberpullendorf wird es heuer nicht geben.

Laut dem Exklusiv-Statement der Band gegenüber der BVZ sei der Grund dafür, dass man intensiv an neuem Songmaterial und Bühnenkonzepten arbeiten möchte.

„Es war uns in den vergangenen Jahren fast nicht mehr möglich, an unseren Ideen zu arbeiten und uns musikalisch weiterzuentwickeln. Da wir alle berufstätig sind und die Musik gezwungenermaßen nicht die Hauptrolle spielt, mussten wir diesen Schritt nun machen. Es war unser großer Wunsch, dass wir wieder zu unseren Wurzeln zurückkehren und uns ausschließlich auf die Musik im Proberaum konzentrieren können, ohne ständig mit Konzerten und Tourplanungen beschäftigt zu sein“, schildert Sänger Mani Bintinger.

Die Fans der Coffeeshock Company müssen jedoch nicht weiter bangen, denn laut Bintinger werden die nächsten Konzerte wieder im Frühjahr/Sommer 2019 stattfinden. Auch das beliebte Kino-Konzert wird es 2019 wieder geben.