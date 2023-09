Zum regionalen Markt in Nikitsch geladen

Im Sortiment gab es dieses Mal verschiedene Öle, Backwaren, Käse, Keramik, Chutneys und Pesto, Schmuck, Accessoires und Mehlspeisen. Doch auch Second Hand Kleidung, Wein, Bier, Honig und vieles mehr war mit dabei.

Yoga-Einheiten, eine Hüpfburg und Musik von den Hajdenjaki ergänzten das Programm.

Kroatischer Botschafter zu Besuch

Daniel Glunčić (kroatischer Botschafter in Österreich), Ivica Zanetti (Präsident der Vereinigung der Handwerker der Stadt Zagreb) und Antun Trojnar (Präsident der Kammer der Handwerker Kroatiens) statteten Nikitsch am Samstag einen Besuch ab. Nach einem Meeting im Gemeindeamt und der Besichtigung der Kirche stand auch ein Besuch des regionalen Marktes auf dem Programm.

Spende wurde übergeben

Durch den Secondhand-Modeverkauf im Charity Pop Up Store „ReVenas SchrankRaum“ wurde in den vergangenen Monaten wieder eine erfreuliche Spendensumme in Höhe von 500 Eurofür den guten Zweck gesammelt. Verena Varga übergab am Markt nun einen Spendencheck an Petra Ipsits-Lindner, Präsidentin vom Verein Autismus Burgenland.