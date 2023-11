Oberpullendorferin zahlte 71.000 Euro an Betrüger-Pärchen

Das Pärchen erschlich sich 2021 das Vertrauen einer Frau aus dem Bezirk Oberpullendorf. Sie glaubte, mit dem hübschen „Daniel Piozo“ in Kontakt zu stehen, den sie aber nie persönlich traf. Dem Betrüger-Pärchen übermittelte sie in Tranchen mehr als 71.000 Euro.

Als klar war, dass die versprochenen Rückzahlungen nicht eintreffen würden, erstattete die Frau Anzeige.

Polizeiliche Ermittlungen förderten weitere Betrügereien des Pärchens zutage: Sie hatten Wohnungsmieten, Hotelrechnungen, ja sogar die Kindergartenbeiträge für die gemeinsame Tochter nicht bezahlt. Insgesamt sollen sie einen Schaden von 116.000 Euro verursacht haben.

Am Montag, 6. November 2023, mussten sich die gebürtige Berlinerin und ihr Freund, der einen Wohnsitz im Bezirk Oberwart angab, vor Gericht verantworten.

Mittelburgenländerin fiel auf Fake-Profil herein

Über Facebook hatte die Frau aus dem Bezirk Oberpullendorf im Jahr 2021 „Daniel Piozo, Künstlername Antonio“ kennengelernt. Dass es sich um ein Fake-Profil handelt, fiel ihr nicht auf. „Love-Scamming“ nennt man diese Variante der Internet-Kriminalität.

Fünf Monate lang war sie mit dem vermeintlichen Model in Kontakt. Getroffen hat sie den attraktiven Mann nie. Vielmehr traten der 45-jährige Angeklagte und seine Freundin auf den Plan und forderten Geld. Die Treffen fanden unter anderem in Eisenstadt statt.

„Ursprünglich wollte ich helfen“, sagte die betrogene Frau. Beim ersten Treffen fiel ihr auf, dass die Stimme des 45-Jährigen jener des „Daniel Piozo“ ähnelte.

„Was sagten die beiden, was sie arbeiten?“, fragte Richterin Karin Lückl.

Opfer: „Sie sagten, dass sie Luxusgüter vermarkten“

„Ich weiß es nicht mehr“, sagte das Betrugsopfer. „Sie sagten, dass sie Luxusgüter vermarkten.“

In Telefonaten sei sie von der 34-Jährigen unter Druck gesetzt worden: „Daniel Piozo“ müsse in eine Wohngemeinschaft ziehen, weil „er kein Geld mehr von mir bekommt“, so die Mittelburgenländerin.

Später behauptete die 34-Jährige, sie brauche Geld für eine Wohnung, für ein Hotel und für Medikamente für ihr Kind.

Schließlich borgte die Mittelburgenländerin sogar ihr Auto her - für fünf Tage, wie es zunächst hieß. Sie bekam es sieben Monate lang nicht zurück und musste es, als der 45-Jährige im Jänner 2023 verhaftet wurde, selbst abholen.

Keinen Euro bekam die gutgläubige Frau bislang von dem Pärchen zurück, obwohl ihr das immer wieder versprochen wurde.

Karten mit Wimperntusche und Eylinern als Gegenleistung

Hingegen bekam sie einen Karton mit Wimperntusche und Eyelinern, den die Angeklagten in Deutschland bestellt hatten. 30.000 Euro hätten sie dafür bezahlen müssen. Auch diese Rechnung blieb offen.

Die Mieten für Wohnungen in der Schweiz am Bodensee und in Wien blieb das Pärchen ebenso schuldig, wie die Hotelrechnung für einen 25-tägigen Aufenthalt in Pöchlarn.

Jener Privatkindergarten in Wien, den die Tochter des Pärchens von September bis Dezember 2022 besucht hatte, forderte 1.500 Euro von den Angeklagten.

Friseurin und Maler als Millionen-Unternehmer

Die 45-Jährige ist Friseurin und Kosmetikerin, ihr neunfach vorbestrafter Freund Maschinenbauführer, Maler und Drucktechniker. Er war der Geschäftsführer im Einzelunternehmen seiner Freundin.

Vor Gericht rühmte sich die Unternehmerin ihrer guten Kontakte. Sie habe für einen Geschäftspartner den Kauf des „Trump-Towers“ in der Türkei und den Erwerb der Mehrheitsanteile an Mercedes „organisieren“ sollen. Dafür hätte sie „17 bis 18 Millionen“ bekommen sollen

Eine Urkunde, die die Betrügerin vorlegte, soll sie als Mitglied der königlichen Familie in Dubai ausweisen. „Ich arbeite und stehe in Verbindung mit dem Königshaus“, behauptete die Frau vor Gericht.

Richterin: „Warum zahlen Sie Ihre Handy-Rechnung nicht?“

3.000 bis 10.000 Euro verdiene sie monatlich „im Social Media Bereich“. Warum sie trotzdem so viele Exekutionen anhängig habe, wunderte sich die Richterin. „Wenn Sie so viel Geld verdienen, warum zahlen Sie dann Ihre Handy-Rechnung nicht“, hielt sie der Angeklagten vor.

„Dubai“ kam in den Schilderungen der Angeklagten immer wieder vor. Seine Freundin habe den Firmensitz dorthin verlegt, „wegen der Steuern“, sagte der 45-Jährige. Millionen sollen auf einem „Islam-Konto“ liegen. Um an das Geld heranzukommen, brauche man ein Visum, so der 45-Jährige. „Ich schätze, dass zehn (Millionen) dort liegen“, behauptete die 34-Jährige.

Der 45-Jährige, im wahren Leben kein Adonis, gab zu, sich als „Model“ ausgegeben zu haben. „Wir betonten, dass wir es zurückzahlen. Wenn wir an unsere Gelder in Dubai kommen“, sagte der Mann. Das „Königshaus“ habe bestätigt, dass seine Freundin dort über Millionen verfüge.

Ein Begleitservice habe man anbieten wollen, ein „Nanny-Service“ für Leute, „die sich das leisten können“. „Wir haben eine Website erstellt, da hätten sich die Nannys bewerben können“, verriet der Angeklagte.

Angeklagte: „Es waren schlechte Zeiten“

„Es waren schlechte Zeiten“, sagte seine Freundin. Sie gab zu, die Mittelburgenländerin angelogen zu haben, um an deren Geld zu kommen.

„Daniel Piozo“ sei eine „mächtige, animalische Person“, ließ sie das Betrugsopfer wissen. In „Privat-Jets“ habe sie machen wollen, deshalb nahm sie in der Schweiz eine Wohnung in Flugplatznähe. Allerdings hätten 20.000 Euro angezahlt werden müssen, „damit der Herr seine Maschinen dort platziert“. Geschäft geplatzt. Die Wohnung in Flugplatznähe behielten Angeklagten trotzdem, bis sie mangels Zahlungsfähigkeit wieder ausziehen mussten.

Der 45-Jährige wurde nach mehrstündigem Prozess zu vier Jahren Haft verurteilt, seine Freundin zu zwei Jahren Haft.

Sie war im Mai 2023 unter Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen worden, hatte es aber verabsäumt, das Gericht lückenlos über ihren Aufenthalt zu informieren.

Angeklagte wurde im Gerichtssaal neuerlich verhaftet

Noch vor der Urteilsberatung hatte die Staatsanwältin einen Antrag auf neuerliche Festnahme gestellt. Wegen der Fluchtgefahr der Angeklagten bewilligte die Richterin die Festnahme. Zwei Polizeibeamte standen bereit, um die Verhaftung unmittelbar nach der Urteilsverkündung zu vollziehen und die 34-Jährige in die Justizanstalt einzuliefern.

Freigesprochen wurden die Angeklagten hinsichtlich der Täuschung des Privatkindergartens.

Beide Angeklagten akzeptierten das Urteil. Die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab.