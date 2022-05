Oberpullendorfer Erasmus-Projekt: „Heute für morgen“

Werbung

Im Rahmen des Erasmus+-Projekts „Heute für die Welt von morgen“ beschäftigten sich Schüler mit den nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals) und gestalteten einen digitalen Ausstellungsraum. Projektleiterin Maria Elena Steszgal führte aus: Wir haben zusammen viel geschafft.“ Im Ausstellungsraum finden sich Texte, Videos, Plakate, Bilder und Szenen, die sich etwa mit den Themen „Friede und Gerechtigkeit“, „Natur und Umwelt“ oder Wirtschaft“ auseinandersetzen. Koordinierende Schule war das Gymnasium Oberpullendorf, Partner waren die BHAK/HAS Eisenstadt, das Städtische Louise-Schroeder-Gymnasium aus München und das Sozialwissenschaftliche Gymnasium und Kunstgymnasium Bruneck. (Südtirol).

„Es ist uns eine Ehre, dass wir heute der Gastgeber für den Abschluss sein dürfen“, meinte Direktorin Helga Fabsits. Bei der Präsentation war auch Landesrätin Daniela Winkler anwesend, die vor allem die Kooperation lobte: „Man merkt, wie viel Engagement in diesem grenzüberschreitenden Projekt steckt.“ Der erste Schüleraustausch in München konnte noch stattfinden, die zwei folgenden mussten online abgewickelt werden. „Die Herzlichkeit und Wärme war auch digital spürbar“, meinte Christina Santer von der Schule in Südtirol.

