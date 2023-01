Kooperation für soziale Kompetenz in Oberpullendorf

Werbung

Vergangene Woche wurde die Kooperationsvereinbarung zwischen dem Gymnasium „Franz Liszt“ und der Bezirksstelle des Roten Kreuzes unterzeichnet – als offizieller Startschuss für eine Zusammenarbeit, die bereits seit September 2021 vorbereitet wird (die BVZ berichtete). Die Schüler aus dem Zweig „Fit4Future“ werden beim Roten Kreuz in verschiedenen Bereichen mitarbeiten – bei Krankentransporten, der Red Cross-Kids-Gruppe, in den Seniorentageszentren Neutal, als Lesebuddys oder bei der Team Österreich Tafel. Auch die die Mitarbeit bei Blutspendeaktionen in den Heimatorten der Schüler oder bei Erste Hilfe-Kursen ist eine Möglichkeit. Dies betrifft die beiden 6. Klassen des Zweigs, die derzeit von etwa 40 Schülern besucht werden.

Direktor Markus Neuhold meinte: „Der Zweig bietet viel Praxis und Lebensweltbezug. Für die Herstellung des Lebensweltbezuges braucht man auch den Bezug nach außen. Uns ist die Kooperation mit dem Roten Kreuz sehr wichtig. Es ist ein nachhaltiges Projekt, das auch in die Region weiterwirkt.“ Rot Kreuz-Bezirksstellenleiterin Angela Pekovics meinte: „Die Erwartung an das Projekt ist, Jugendlichen das Rote Kreuz näher zu bringen und auch die soziale Kompetenz zu stärken.“ Das Konzept habe auch beim Österreichischen Roten Kreuz Beachtung gefunden und man habe bereits besprochen, hier österreichweit weiterzuarbeiten.

Auch Jürgen Neuwirth, Pädagogischer Leiter der Bildungsdirektion Burgenland und Landesleiter des Jugendrotkreuz, begrüßt die Zusammenarbeit. „Die Kooperation ist wesentlich für den Erwerb von sozialen Kompetenzen. Die Jugendlichen können hineinschnuppern“, führte er aus. Die Jugendlichen sind für die Zeit ihrer Mitarbeit Rotkreuzler, man rechne durchaus auch damit, dass einige dabei bleiben, meinten Pekovics und Neuwirth.

Der Startschuss für die Kooperation zwischen dem Gymnasium und dem Roten Kreuz Oberpullendorf war ein Besuch der Schüler bei der Rot Kreuz-Bezirksstelle, auch die anderen Bereiche sollen die Schüler nun kennenlernen. Nach den Semesterferien sollen sie sich dann entscheiden, in welchem Bereich bzw. in welchen Bereichen sie mitarbeiten möchten. Im Sommersemester sollen dann alle Schüler ihr „Praktikum“ absolvieren. „Als langjähriger und begeisterter Rotkreuz-Mitarbeier möchte ich meine Liebe zur freiwilligen Arbeit an unsere Schüler weitergeben. Die Schüler erhalten vielfältige Kompetenzen und wichtige Basisfertigkeiten für das Leben“, so der Zweigleiter von „Fit4Future“, Benjamin Skolik. Neben der Mitarbeit beim Roten Kreuz kann man sich für die Zukunft etwa vorstellen, dass es auch Bezugspunkte für Vorwissenschaftliche Arbeiten geben könnte.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.