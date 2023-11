Winzer Horst Gager feierte rundes Wiegenfest in Deutschkreutz

Josef Gager, Mechanikermeister, betrieb in früheren Zeiten mit sechs bis acht Hektar den Weinbau als Nebengewerbe. Das Hobby seines Vates war für den damals kleinen Horst mit Arbeit und freizeitlichen Einbußen verbunden: „Ich habe als kleiner Junge schon im Keller mitgeholfen und konnte daher nicht mit meinen Freunden Fußballspielen oder bin früher vom Schwimmbad heimgefahren.“ Im Jahr 1988 stellte sich für ihn die Frage nach seiner beruflichen Zukunft. Josef Gager vermittelte seinem Sohn die Idee, die Weinbauschule in Klosterneuburg zu absolvieren. „Ich wollte mein Geld aber leichter verdienen und maturierte 1994 an der HTL in der Sparte Gebäudetechnik/Energieplanung.“

„Thema Wein nie losgelassen“

In weiterer Folge stieg Horst Gager zum Geschäftsführer einer Fertighausfirma auf und koordinierte Baustellen in ganz Österreich: „Mit einer Flasche Wein war man immer gerne gesehen. Ich habe auf meinen Reisen auch viele Leute kennengelernt und das Thema Wein hat mich nie losgelassen.“ Bei der Vermarktung unterstützte er seine Eltern Josef und Paula weiterhin und begleitete mit gerade Mal 14 Jahren Degustationsmenüs mit Weinbeschreibungen. Dann begegnete er seinen großen Liebe, Ulli, und bald darauf kam ihm der Gedanke, eine Familie zu gründen. „Ich wollte, dass meine Kinder am Land aufwachsen können. Daher war es für mich auch nicht sehr schwierig, meinen Job zu kündigen.“

Seit 20 Jahren im Betrieb

Am 1. Oktober 2003 stieg Horst Gager in das Familienunternehmen ein: „Darauf war mein Vater sehr stolz“, erinnert er sich zurück. Ein Jahr später wurde der Grundstein für den Neubau des Weinguts in der Karrnergasse 2 gelegt und im Jahr 2006 fand die Eröffnung statt: „Dann ist es dahin gelaufen und der Betrieb ist immer größer geworden.“ 2004 erblickte Jonas und 2006 Tobias das Licht der Welt und das mittlerweile verheiratete Paar zog mit seinen beiden Söhnen in ein Einfamilienhaus.

„Mein Körper zeigte mir die Grenzen auf“

Mit der Zeit prasselte auf den Weinbauern viel betrieblicher und privater Druck ein und es kam zum Burnout im Jahr 2010. „Hier hat mir mein Körper die Grenzen aufgezeigt.“ Durch den Wein lernte Gager den Arzt und ehemaligen Biathleten Günther Beck kennen und dieser stellte die Ursache fest, die den Körper belastet: „Es war nicht die arbeitstechnische sondern die emotionale Schiene. Ich wolle es jedem Recht machen, vergaß dabei jedoch auf mich selbst.“ Mit Sport und einer Ernährungsumstellung, aber ohne Medikamente schaffte es Gager im Jahr 2017 symptomfrei zu sein. Seither möchte er nicht nur sich selbst entlasten, sondern auch Maßnahmen zur Arbeitserleichterung für seine Mitarbeiter setzen: „Ich verzichte lieber auf Produkte wie den klassischen Zweigelt, um den Druck aus dem Betrieb zu nehmen und die übrige Energie in Marken zu investieren sowie zu fördern.“

„Die Quadratur des Weines leben“

Die Cuvée „Quattro“ ist seit 1988 am Markt positioniert: „Eine coole Marke, die sehr gut funktioniert“, erzählt Gager, Trotz zahlreicher Prämierungen der Weine ist für den leidenschaftlichen Rennradfahrer nur das Feedback vom Konsumenten wichtig. „Wir möchten die Quadratur des Weines leben und gerecht werden. Es ist unmöglich, den besten Wein der Welt zu machen, aber das Bestreben nach Besserem und Hochwertigem ist da.“ Mit dem dritten Jahrgang „Gold 2017“ ist man laut Gager diesem Ziel einen Schritt näher gekommen: „Diesen Weg wollen wir unbehindert und zielstrebig weitergehen und uns nicht aus dem Konzept bringen lassen.“