Unikate aus Leder

Künstlerin Irmgard Tritremmel lud vor Kurzem zum „Gardi – Tag der offenen Taschen.“ Irmgard Tritremmel ist ein kreativer Mensch und ist seit ihrer Pensionierung vor zwei Jahren eifrig dabei, hobbymäßig verschiedene Ledertaschen aller Arten und Größen zu produzieren. Die gebürtige Horitschonerin Irmgard Tritremmel begann anfangs mit der Herstellung von Filztaschen.

„Ich kann meiner Kreativität freien Lauf lassen“

„Ich bin immer am Experimentieren und wollte mit der Zeit ein langlebigeres Produkt und dann habe ich mit Leder begonnen“, so Irmgard Tritremmel, die auch eine Passion zum Malen hat und bereits viele Acryl- und Aquarellbilder malte und Ausstellungen veranstaltete. „Was mich dabei besonders fasziniert ist, ist der Prozess, dass während des Nähens die Tasche entsteht. Ich sehe den Lederfleck, mache mir grobe Skizzen und schon geht es los. Am Abend hält man sein Werkstück in der Hand und ich kann meiner Kreativität freien Lauf lassen“, so Irmgard Tritremmel. Sie hat bereits zirka 150 Taschen produziert und stellt 3 bis 4 Taschen pro Woche her. „Je nach Größe brauche ich zirka 7 bis 8 Stunden für eine Tasche. Ich stelle unterschiedliche Einzelstücke her und jede Tasche ist ein Unikat“, erzählt sie. Vor ihrer Pension arbeitete sie im Pflegeheim und hat auch dort bereits viel gebastelt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. „Ich will meine Kreativität ausleben, das steckt in mir drin“, so Irmgard Tritremmel, die auch die Schnallen und Gürtel der Taschen selbst macht.

„Abschalten und zur Ruhe kommen“

Während der Produktion der Taschen kann Irmgard Tritremmel gut abschalten und zur Ruhe kommen. „Ich bin komplett bei der Sache und finde hier meinen Seelenfrieden“, so Tritremmel. Die Taschen können bei ihr in Weppersdorf erworben werden. „Ich wünsche mir, dass ich weiterhin so viel Spaß an der Taschenproduktion habe und freue mich, wenn es den Leuten gefällt“, so Tritremmel.