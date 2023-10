Erasmus Tag in der HAK/HAS Oberpullendorf

Am Mittwoch der Vorwoche fand in der HAK/HAS ein Erasmus-Day statt. Zu Beginn des Tages erhielten die Schüler Einblicke in „Erasmus+“-Aktivitäten („Erasmus+“ ist ein Programm der Europäischen Union zur Förderung der Zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen). Im Anschluss verbrachten die 1. bis 3. Klassen den Vormittag in unterschiedlichen Workshops. Darunter waren zum Beispiel Kochen, die Gestaltung des Schulgartens, eine Flurreinigung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, ein Flohmarkt, und ein Workshop für Bewerbungstraining für Auslandspraktika.