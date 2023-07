Schnapsbrenner aus Leidenschaft

Vizebürgermeister Daniel Sommer ist über seine Leidenschaft zum Kochen auch zum Schnapsbrennen gekommen. Als er vor vier Jahren einen alten Schnapskessel erworben hat, fand er schnell Gefallen daran. Er hat bereits 14 verschiedene Sorten gebrannt. Darunter die klassischen Sorten wie Äpfel, Birnen, Zwetschken aber auch lokale Spezialitäten wie Schlehdorn und Speierling. „Dabei versuche ich sortenreine Edelbrände herzustellen wie Kronprinz Rudolf Apfel, Alexanderbirne oder auch die Scheiblbirne. Wir haben im Stoober Biri viele unterschiedliche Obstbäume. Vor allem alte und selten gewordene Sorten wie den Speierling. Ich denke generell, dass wir im Mittelburgenland großartige klimatische Voraussetzungen für die Kultivierung von Obst und eine Vielzahl an Obstsorten vorfinden. Diese Ressourcen zu verarbeiten und das vergängliche Aroma des Obstes in Form eines Brandes oder eines Liköres zu konservieren, ist eine wunderbare Aufgabe“, so Sommer.

Seine Schnäpse und Liköre sind jeden 3. Samstag im Monat am Stoober Bauernmarkt zu verkosten und zu erwerben. Bei der Burgenländischen Landesprämierung 2023 konnte er mit seinem Speierlingbrand die Goldmedaille erreichen. Dazu kam noch eine Silbermedaille mit der Sorte Muskat Trester. Bei der niederösterreichischen Prämierung Schnaps im Schloss konnte er 2022 und 2023 jeweils eine Goldmedaille (Alexanderbirne 2022, Biri Apfel 2023) und eine Silbermedaille (Schlehdorn 2022 und Marille 2023) erringen. Dazu kamen noch einige Bronzeprämierungen.