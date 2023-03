„RobertaCup“-Finale im BUZ Neutal

Werbung

Der Roboter „Roberta“ hat das Ziel, junge Mädchen zu motivieren, bei ihrer Berufsauswahl auch handwerkliche und technische Berufe in Betracht zu ziehen. Das BUZ (Burgenländisches Schulungszentrum) in Neutal – als erstes Roberta-Zentrum Österreichs – führte in Kooperation mit MonA-Net und der Bildungsdirektion den ROBERTA-Cup an insgesamt zwölf burgenländischen Mittelschulen mit 182 Schülerinnen der 7. bzw. 8. Schulstufe durch. Finanziert wurde dieses Projekt vom Referat Frauenangelegenheiten beim Amt der Burgenländischen Landesregierung. Heuer fand der mittlerweile 7. RobertaCup statt. Das BUZ Neutal wurde im Jahr 2006 vom Fraunhofer Institut als offizielles „RobertaRegioZentrum“ und als erstes Roberta-Zentrum Österreichs anerkannt.

Spannendes Finale

Beim Cup-Finale im Schulungszentrum traten die Schülerinnen aus den Regionalausscheidungen gegeneinander an. Die Schulausscheidungen erfolgten von Oktober 2021 bis Jänner 2023. Für das Finale der Landesausscheidung waren Schülerinnen der Mittelschulen Purbach, Stoob und Rechnitz qualifiziert. Dabei mussten die Schülerinnen vielfältige Aufgaben rund um das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit lösen. Den dritten Platz erreichte die Mittelschule Rechnitz mit 51 Punkten, den zweiten Platz mit 62 Punkten holte sich die Mittelschule Purbach und die Mittelschule Stoob wurde mit dem ersten Platz gekrönt, mit insgesamt 66 Punkten. Das renommierte Fraunhofer Institut entwickelte gemeinsam mit LEGO einen Baukasten, mithilfe dessen die Mädchen lernen, einen Roboter zu konzipieren, zu programmieren und zusammenzubauen. Die Schülerinnen erwerben dabei Kenntnisse in Informatik, Elektrotechnik, Mechanik und Robotik.

Mut und Potenzial für Handwerk und Technik

Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf betonte: „Vom Land Burgenland wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Initiativen realisiert, um Frauen und Mädchen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik-Fächer und Handwerk zu begeistern. Dazu gehören die ‚Mach Mint Homepage‘ oder die ‚Mach Mint Workshops, der ‚Girls Day‘ und der ‚Mini Girls Day‘ sowie der Forscherinnentag in Kooperation mit burgenländischen Unternehmen und natürlich auch der ROBERTA-Cup.“

Sandra Steiner, die Leiterin des Präsidialbereiches der Bildungsdirektion für Burgenland lobte das Projekt: „Eine Ausbildung in den Bereichen Informatik, Mechatronik und Robotik bietet den Schülerinnen und Schülern zahlreiche Möglichkeiten in der heutigen Berufswelt. Mit Projekten wie dem ROBERTA-Cup fördern wir das Verständnis für wissenschaftlich basierte Lösungen und erfüllen damit einmal mehr unseren Bildungsauftrag. Die Ergebnisse zeigen, über welches oftmals unterschätztes technisches Potenzial Frauen eigentlich verfügen.“

BUZ-Geschäftsführer Christian Vlasich bekräftigte, dass, um den Fachkräftemangel in technischen Berufen zu beheben, viel mehr junge Menschen als bisher angesprochen und zu einer technikorientierten Ausbildung ermuntert werden müssen. „Ein großes, bisher weitgehend vernachlässigtes Potenzial liegt bei den Frauen. Das Interesse für technische Fächer und Berufe ist bei Mädchen noch geringer als bei Jungen. Hier setzt Roberta an“, so Vlasich.

„Uns ist es ein persönliches Anliegen, dass Mädchen und junge Frauen den Mut finden, sich für eine technische oder naturwissenschaftliche Karriere zu entscheiden. Deshalb unterstützt das BUZ respektive das AMS Burgenland schon seit dem Jahr 2006 als Roberta-RegioZentrum die Initiative des Fraunhofer-Instituts IAIS, ROBERTA – Lernen mit Robotern“, so Markus Plattner, Vorstandsvorsitzender des BUZ und Leiter der AMS Regionalstelle Mattersburg.

„Es freut uns zu sehen und auch belegen zu können, dass sich auf diesem Sektor etwas tut, zum Beispiel durch die gestiegenen Besuchszahlen von Mädchen in HTLs und anderen männerdominierten Ausbildungen“, freut sich Isabell Semmelweis-Valenta, Projektleiterin von MonA-Net. Sie erklärte weiters, dass bis vor wenigen Jahren noch rund 50 Prozent der Mädchen und jungen Frauen aus den mehr als 280 möglichen Lehrberufen lediglich die vier klassischen „Frauenberufe“ Einzelhandel, Bürokauffrau, Friseurin/Stylistin und Verwaltungsassistentin wählten. Dieser Prozentsatz sei nun gesunken und liege derzeit bei zirka 45 Prozent, was ein Ergebnis der bereits gesetzten Initiativen sei.

