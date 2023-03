Neuer Obmann für Wirtschaftsbund Oberpullendorf

Werbung

Der Oberpullendorfer Stefan Kneiz, Inhaber zweier Autohäuser, wurde bei der Hauptversammlung des Wirtschaftsbundes Bezirk Oberpullendorf im Weingasthof Krail zum Nachfolger von Herbert Baumrock gewählt, der in den vergangenen Jahren erfolgreich die Geschicke im Bezirk geleitet hat. Kneisz, der auch Obmann der Wirtschaftskammer-Regionalstelle Oberpullendorf ist, hatte im Wirtschaftsbund bisher die Funktion des Bezirksobmann-Stellvertreters inne und rückt jetzt in die erste Reihe vor. Unterstützung bei seiner neuen Aufgabe erhält der 63-Jährige von seinen Stellvertretern Martina Mohapp und Herbert Ohr sowie Finanzreferent Freddy Fellinger. „Wir wünschen dem neu gewählten Team in Oberpullendorf alles Gute für die bevorstehenden Aufgaben und freuen uns schon auf die Zusammenarbeit“, sagen Landesobmann Peter Nemeth und Direktor Ulf Schneller. „Gleichzeitig möchten wir uns bei Herbert Baumrock für sein großes Engagement für die Unternehmer in seinem Bezirk bedanken.“

Verabschiedung. Wirtschaftsbund-Direktor Ulf Schneller, Freddy Fellinger, Obmann Stefan Kneisz, Stellvertreterin Martina Mohapp, Stellvertreter Herbert Ohr und Landesobmann Peter Nemeth bedankten sich beim scheidenden Bezirksobmann Herbert Baumrock (2.v.r.). Foto: Wirtschaftsbund Oberpullendorf

