Sonnenoase präsentierte in Neutal neueste Trends

Werbung

Die traditionelle Herbsthausmesse der Kölly & Wilfinger Wintergarten GmbH in der Sonnenoase in Neutal war auch in diesem Jahr sehr gut besucht. Am 5.000 Quadratmeter großen Firmenareal wurden den Besuchern Winter- und Sommergärten, Terrassendächer, Markisen, Fenster und Eingangstüren sowie Sonnenschutz präsentiert.

Kulinarische Schmankerl und Live-Musik

Neben Hausmesse-Sonderaktionen wurden die Gäste kulinarisch mit einem Spanferkel verköstigt. Eine Wein- und Uhudlerverkostung sowie Cocktails und Live-Musik sorgten für eine tolle Stimmung.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden