Vortrag: Markt St. Martin war im „Diamantenfieber“

Wie jedes Jahr war der Gosauer Helmut Pichler auf Einladung des Martinivereins in Markt St. Martin zu Gast. Der diesjährige Vortrag mit eindrucksvollen Fotos und Videos stand unter dem Motto "Diamantenfieber" und nahm die Zuhörer mit nach Sierra Leone.

"Heute geht es um die Blutdiamanten von Sierra Leone, die so genannt werden, weil damit Kriege finanziert werden. In Sierra Leone gab es über zehn Jahre Krieg, und es ist viel Blut geflossen", so Pichler. Die Menschen im westafrikanischen Land suchen fieberhaft nach den Diamanten. "Ich habe auch welche gesucht, aber keine gefunden", erzählte er weiter. Sierra Leone ist so groß wie Österreich und hat auch ungefähr soviele Einwohner, ist jedoch reich an Gold- und Diamantenvorkommen. "Insgesamt ist es das sechstärmste Land der Welt", so Pichler.

Pichler ist es auch immer ein Anliegen, bei seinen Reisen Schulen zu besuchen und zu unterstützen. In Sierra Leone besuchte er eine Schule, in der in einer Klasse 80 Kinder von einer Lehrerin unterrichtet werden. Als Geschenk brachte er Hefte und Kulis mit. "Das war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie Hefte und Kulis hatten", meinte er.

Pichler war schon in über 160 Ländern auf der Welt. "Ich möchte auf jeden Fall noch nach Nordkorea", erklärte er.

