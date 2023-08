In Oberpullendorf werden neue Kreationen „aufgetischt“

Der heurige Sommer bei der Kunstmachervereinigung „Gelber Tisch“ verläuft besonders kreativ, denn neben der Ausstellung im 14er-Haus, die mit 10. August wechseln wird, fanden und finden heuer erstmals Kreativworkshops statt. Sabine Kerstinger und Eva Ledl vom Team des Gelben Tischs zeigen sich durchaus zufrieden. Die Beteiligung bei den Workshops sei teils, teils, aber unter dem Strich fürs erste Mal nicht schlecht. „Es hat sich gezeigt je beständiger wir sind, desto mehr Erfolg haben wir“, so Kerstinger. „Viele Leute haben uns gesagt,super, dass ihr das macht, aber... Vielleicht wird aus dem Aber dann nächsts Jahr eine Teilnahme.“ Leider nicht zustande gekommen sind die Workshops für Kinder, gut angekommen etwa die Kurse für Keramik, Filzen und Räuchern. „Wir haben eine Teilnehmerin, die schon fünf Workshops belegt hat“, freut sich Ledl.

Zahlreiche Workshops werden noch angeboten

Das Gelbe Tisch-Team will daher nächstes Jahr wieder die Kreativworkshopreihe starten. Heuer stehen noch folgende Workshops am Programm: Töpfern mit Sabine Kerstinger am 11., 12., 18. und 19.8., Spinnen mit Alexandra Duchek am 2.9., Silberringe aus Feilwachs mit Eva Ledl am 25. und 26.8. sowie am 15. und 16.9., Visionsmalerei mit Christine Perkhofer-Mayer am 8., 22. und 30.9.,Räuchern mit Su Leitner am 29.9., Patchwork mit Renate Werfer am 1.9. und Art Clay am 8.9. und 22.9. mit Sylvia Wöss-Moser und Otto Pfleger.

Am 10. August startet die Herbstausstellung, bei der 20 Aussteller und Ausstellerinnen, darunter einige für den Gelben Tisch neue Gesichter, ihre Werke von Malerei über Papeterie bis Holzschmuck und von Häkel- und Strickarbeiten über Taschen aus veganem Leder bis Seidenschmuck zeigen. Geöffnet ist donnerstags und samstags von 10 bis 13 Uhr und freitags von 10 bis 17 Uhr. Für 9. September ist ein Jazzkonzert mit Sabrina Rasztovits und Jazzthat im Hof des 14er-Hauses geplant.