Buntes Kürbisfest in Tschurndorf

Bei der Suche nach dem Titanen für das Jahr 2023 machte der Kürbis von Christian Frühwirth mit 188,4 kg das Rennen. Außerdem gab es für die Gäste eine schmackhafte Apfelmost-Verkostung von den heimischen Apfelbaumbesitzern sowie weitere herbstliche Spezialitäten. Dazu konnten am Vortag nicht benötigte Äpfel aus dem Garten beim 18er-Stadl vorbeigebracht werden. Walter Degendorfer hat sie anschließend zu Most für die Verkostung am Sonntag verarbeitet. Für die Kinder gab es ebenfalls ein abwechslungsreiches Programm.

