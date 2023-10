Premiere des „Women, Wisdom & Wine“ in Deutschkreutz

Unter dem Motto „Strong is the new pretty“ tauschten sich Teilnehmerinnen aus den unterschiedlichsten Branchen über spannende Themen wie persönliche Weiterentwicklung, Networking und Female-Empowerment aus. Fünf erfolgreiche Role-Models sorgten dabei für den richtigen Flow und die Motivation. Bei der abschließenden Weinverkostung konnten die neu geknüpften Kontakte gleich vertieft und intensiviert werden. Ins Leben gerufen wurde dieser spannende Tag von Marlene Kirnbauer, die gemeinsam mit den Speakerinnen Karin Teigl, Vera Steinhäuser, Johanna Ludley und Farangis Firozian einen unvergesslichen Tag gestaltete.

Foto: Move Mountains, zVg

Ein Herzensprojekt

Innerlich wachsen, seinen Horizont erweitern, die eigenen Grenzen ausdehnen, am Beispiel von anderen sehen, wie es gehen kann: dies stand beim Tagesevent „Women, Wine & Wisdom“ im Mittelpunkt. Fünf Speakerinnen gaben Einblick, wie Frau die alltäglichen Hindernisse überwindet, trotzdem innerlich bei sich selbst bleibt und sich im Stress des Spannungsfelds Karriere, Kinder und Privatleben nicht selbst verliert.

Foto: Move Mountains, zVg

„Möchte die Zukunft für meine und alle Töchter dieser Welt besser machen“

Initiiert wurde dieser Tag als Herzensprojekt von Marlene Kirnbauer, die gemeinsam mit ihrem Mann Markus das Weingut K+K Kirnbauer leitet und durch ihre Doppelrolle als Unternehmerin und Mama weiß, wie schwierig das Jonglieren der einzelnen Lebensbereiche mitunter sein kann, und wie wichtig es ist, sich auf sich selbst und seine innere Stärke verlassen zu können. „Es war ein Bauchgefühl, ein langer Wunsch in mir, einen Tag zu schaffen, an dem ein Umdenken stattfindet, sich die Zukunft der Teilnehmerinnen verändert. Ein Tag, an dem sie beflügelt werden, die Welt zu verändern. Ich habe oft daran gedacht, dass ich die Zukunft für meine und alle Töchter dieser Welt besser machen möchte, damit sie sich nicht mit denselben Problemen abmühen müssen wie wir“, erzählt Marlene Kirnbauer.

Foto: Move Mountains, zVg

Vier Frauen sorgten für den richtigen Flow und die Motivation

Mit diesem Gedanken überzeugte sie weitere vier Frauen mit außergewöhnlichen Lebenswegen, mit ihr auf der Bühne zu stehen und andere zu inspirieren: Karin Teigl, alias constantly_k, die als ausgefallene Fashionista, Unternehmerin und unkonventionelles Branding-Genie das Publikum fesselte. Vera Steinhäuser, die sympathische Business-Coachin und Autorin („Die Machtzentrale“), die mit ihren alltagstauglichen Tipps allen Teilnehmerinnen hilfreiche Gedanken und Umsetzungs-Tools mitgab. Networking-Queen und PR-Expertin Johanna Ludley, die als Agentur-Gründerin weiß, was ein starkes Netzwerk bedeutet. Und Farangis Firozian, die als Gründerin von Soulkitchen Vienna die Teilnehmerinnen nicht nur mit traumhaften persischen Gerichten verwöhnte, sondern auch mit ihrer außergewöhnlichen Lebensgeschichte und ihrer Umsetzungskraft als Aktivistin, Politikerin und Sängerin faszinierte.

Foto: Move Mountains, zVg

Nächstes Jahr wird es eine Fortsetzung geben

Gestärkt wurden die Teilnehmerinnen nicht nur durch die wundervollen Soul-Gerichte von Firozian, sondern auch von Snacks der Schreiner's Bakery sowie regionalen Getränken. Das Signature-Getränk der Region gab es zum Abschluss natürlich auch: Marlene Kirnbauer führte die Frauen durch das Weingut K+K Kirnbauer, es wurden Raritäten verkostet, aktuelle Jahrgänge besprochen und der Blaufränkisch genossen.

Für Marlene Kirnbauer erzeugte das erste Event „Women, Wisdom & Wine“ einen Spirit, der in die Welt hinausschreit: wir alle sind mutig, charakterstark und inspirierend. Vereint durch den gemeinsamen Gedanken und Antrieb, dass besonders Frauen sich viel stärker vernetzen und voneinander lernen, die Macht des Kollektivs, des Netzwerks ausbauen und nutzen sollten. „Das Feedback der Frauen war überwältigend und daher ist eines sicher: nächstes Jahr wird es eine Fortsetzung geben“, so Kirnbauer.