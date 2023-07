Der sommerliche „Luam & Wein-Heurige“ der SPÖ Stoob ging in die nächste Runde. Am Gelände des Stoober Töpfermuseums gab es für die Gäste schmackhafte Heurigenkost, einen Mostausschank, sowie musikalische Klänge von D'Lauser und DJ Nick Wukovits. Die Kinderfreunde Burgenland sorgten für die Kinderbetreuung am Nachmittag, mit Hüpfburg und Rutsche, Glitzertattoos und Kinderschminken.