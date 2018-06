Im Juni werden in Neckenmarkt auch heuer wieder Baumstämme und Eier geworfen sowie Krügerl gestoßen: Die Cresthill Highlanders veranstalten nämlich am 23. Juni ihre dritten Highland Games am Sportplatz.

Anmelden können sich zu den Bewerben Herren-Viererteams und Damen-Dreierteams, wobei eine Teilnahme nur im Kilt möglich ist. Als Bewerbe stehen Baumstammwerfen, Gewichtewerfen, Seilziehen, Eierwerfen, ein Spaßbewerb sowie Krügerlstoßen am Programm. Außerdem werden auch heuer wieder Kinder Highland Games veranstaltet. Das Training der Cresthill Highlanders lauft bereits.

„Ziel ist es natürlich, den Bewerb zu gewinnen“, so Johannes Trimmel von den Cresthill Highlanders. Voranmeldungen für die Highland Games in Neckenmarkt sind bei Gregor Mick 0650/6901153 oder bei Harald Iby 0664/2112967 erwünscht. „Wer bei uns mittrainieren möchte, kann sich auch telefonisch bei uns melden“, fügte Trimmel hinzu.

Neu heuer ist, dass der Sportverein Neckenmarkt am Vortag (22. Juni) eine Warm Up-Party am Sportplatz veranstalten wird. Los geht’s ab 20 Uhr.