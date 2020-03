Der Bürgerbus der Gemeinde (0664/8333299) liefert Einkäufe gemäß Einkaufsliste vor die Haustüre. Der Kirchenwirt bietet Essen auf Rädern (02613/80291). Die Bäckerei Prunner macht Hauszustellungen von bestelltem Gebäck.

DRASSMARKT

Das Kaufhaus Gruber (02617/2229) und Kaufhaus Rathmanner (02617/221) bieten ein Lieferservice für alle Ortsteile. „ Anna kocht“ (0664/1855977) liefert Mittagessen, „Bernie - das Wirtshaus“ (02617/2238) Samstag und Sonntag abends in Draßmarkt, Weingraben und Kaisersdorf selbst zusammengestellte Pizzen. Die Feuerwehr Karl (0664/5416117) und die Jugend Oberrabnitz (0664/2483140) übernehmen Besorgungen.

FRANKENAU-UNTERPULLENDORF

Die Gemeinde (02615/87 278) organisiert die Zustellung von Lebensmitteln, Dingen des täglichen Bedarfs und Medikamenten.

GROSSWARASDORF

Die Gemeinde (02614/2227) organisiert bei Bedarf einen Zustelldienst von Lebensmitteln, Getränken, Dingen des täglichen Bedarfs und Medikamenten.

HORITSCHON

Die Jugend (0664/1386056 oder 0664/4655422) erledigt für Risikogruppen Besorgungen.

KAISERSDORF

Das Team Kaisersdorf der Gemeinde (0664/4122936) erledigt Einkäufe, Apothekengänge, etc.

KOBERSDORF

Hilfsdienste werden über Nachbarschaftshilfe Plus angeboten. Schlossbräu bietet ab sofort auch Hauszustellungen.

LACKENBACH

Das Team von ADEG Schaden beliefert am Montag und Donnerstag Kunden im Raum Lackenbach und Lackendorf. Über Nachbarschaftshilfe Plus werden Einkaufsservice und Medikamentenservice angeboten.

LACKENDORF

Gemeinde (02619/67204 oder 02619/7213) und Nachbarschaftshilfe Plus unterstützen bei Bedarf bei Einkäufen und Apothekengängen.

LOCKENHAUS

Das Team Lockenhaus der Gemeinde (02626/2202) übernimmt Zustelldienste von Lebensmitteln, Medikamenten etc. Das Gasthaus Tischler bietet einen Essenszustelldienst in der Großgemeinde (0664/9233833).

LUTZMANNSBURG

Bei Bedarf unterstützt die Gemeinde (02615/87202).

MANNERSDORF

Die Burschenschaft Mannersdorf (0664/ 790 30 04) , die Jugend Klostermarienberg (0660/5677099) , die Burschenschaft Rattersdorf-Liebing (0664/ 3056702 oder 0664/1254858) und die Jugend Unterloisdorf (0680/3135595) übernehmen Besorgungen (Lebensmittel, Medikamente, etc.)

MARKT ST. MARTIN

Die Gemeinde (02618/2239 oder 0676/7541501) bietet älteren alleinstehenden Personen einen Bringdienst für Einkäufe und wichtige Besorgungen. Die Konditorei Pur aus Landsee liefert Mehlspeisen aus.

NECKENMARKT

Einkäufe können auf der Gemeinde (02610/42263), Medikamente bei Dr. Schlaffer (02610/42271) bestellt werden und werden dann von den Gemeindearbeitern geliefert.

NEUTAL

Die Gemeinde (02618/2414) übernimmt Einkäufe, Apothekengänge, etc. Das Restaurant „Da Buki“ bietet Essen auf Rädern in Neutal an (02618/20007).

NIKITSCH

Die Gemeinde (02614/8210) organisiert bei Bedarf einen Zustelldienst von Lebensmitteln, Getränken, Dingen des täglichen Bedarfs und Medikamenten für Personen der Risikogruppen.

OBERLOISDORF

Burschenschaft und Gemeinde (0664/154 63 638) organisieren einen Zustelldienst von Lebensmitteln und Medikamenten.

OBERPULLENDORF

Das Gemeindeamt organisiert bei Meldung (02612/42207) die Notversorgung von Alleinstehenden, Kranken und Gebrechlichen. Die Apotheke bietet in Notfällen für ältere Kunden bzw. für Personen unter Quarantäne einen Zustelldienst bzw. Versand per Paketdienst. Die Fleischbank Poor bietet einen Gratislieferdienst ihrer Menüs in Oberpullendorf an.

PILGERSDORF

Die Gemeinde bietet ein Einkaufsservice für ältere und kranke Menschen (02616/7702).

PIRINGSDORF

Über Nachbarschaftshilfe Plus werden Einkaufsservice und Medikamentenservice angeboten. Das Cafe Restaurant Simperl bietet weiterhin Essenslieferungen und liefert auch Lebensmittel (0664/88715150).

RAIDING

Die Burschenschaft (0664/ 546 53 98 oder 0664/355 08 38) erledigt Einkäufe und besorgt Medikamente.

STEINBERG-DÖRFL

Jugend Dörfl und Nachbarschaftshilfe Plus (0680/1110509) bieten ein Einkaufs- und Medikamentenservice.

STOOB

Die Gemeinde (02612/42436) unterstützt bei Einkäufen und Apothekengängen.

UNTERFRAUENHAID

Gemeinde (02619/67204 oder 02619/7213) und Nachbarschaftshilfe Plus (0680/1110512) unterstützen bei Bedarf bei Einkäufen und Apothekengängen.

UNTERRABNITZ-SCHWENDGRABEN

In Kooperation der Gemeinde (02626/8877) mit der Bäckerei Thurner und Nah & Frisch Haspel werden Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs ins Haus geliefert.

WEPPERSDORF

Bei Besorgungen von Lebensmitteln, Medikamenten, Arztfahrten, etc. hilft „Nachbar>schafft>Hilfe“ (0699/18 878115). Das Dorfgasthaus Berlakovich (026 18/2156) hat den Lieferservice ausgeweitet. Das Gasthaus Horvath (02621/ 22460) bietet Essen auf Rädern für die Gemeinden Weppersdorf, Lackenbach und Ritzing .

Die BVZ beruft sich bei oben angeführten Kontakten nicht auf Vollständigkeit. Die Liste ist laufend erweiterbar – Infos bitte unter m.grabner@bvz.at oder per whats app-Nachricht unter 0664/8565836.