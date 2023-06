Rucksack für Notfälle in Kobersdorf übergeben

Der Rucksack wurde vor Kurzem an Notfallsanitäter Christoph Cserinko übergeben. „Damit haben wir neben Gemeindearzt Harald Mödlhamer, der auch Notarzt ist, auch einen First Responder in der Gemeinde“, freute sich Bürgermeister Andreas Tremmel.

Christoph Cserinko ist Stützpunktleiter des Arbeitersamariterbundes in Hornstein und einer von nur zwei Rettungssanitätern mit besonderer Notfallkompetenz „Beatmung und Intubation“ (NKI) im Bezirk Oberpullendorf. Die Alarmierung der First Responder erfolgt über SMS und die First Responder sollen die Zeit, bis ein Rettungsmittel eintrifft, durch qualifizierte Hilfeleistung überbrücken. Michael Farkas, Stützpunktleiter des Arbeitersamariterbundes in Weppersdorf, betonte: „Unsere Rettungsmittel müssen einen Umkreis von 15 Minuten abdecken. Deshalb sind die First Responder so wichtig, denn sie sind das erste Glied in der Rettungskette.“

