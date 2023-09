Fünf Jahre mit Alpakas in Lindgraben

Buntes Treiben gab es am Sonntag bei den Sonnenland-Alpakas in Lindgraben beim Hof-Fest. Gleichzeitig feierte man auch das fünfjährige Jubiläum. „Die ersten drei Tiere sind 2019 bei uns zu Hause eingezogen. Wir haben uns in die Tiere verliebt und somit mussten wir sie unbedingt auch selbst haben“, erinnert sich Madeleine Stehlik an die Anfänge. Danach wurde ein Stall gebaut, die Weide eingezäunt und alles für den Einzug der Tiere vorbereittet. Alpakas sind Herdentiere. „Daher mussten es sehr schnell mehr werden.“ Derzeit gibt es 19 Tiere. „Das Besondere an Alpakas ist deren Ruhe und Entspanntheit. Und diese Ruhe überträgt sich sehr schnell auf den Menschen und somit sind sie perfekt als Ausgleich gegen den Alltagsstress“, so Stehlik. Außerdem sind die Tiere gute Wollelieferanten.

Es sei jedes Jahr ein besonderer Moment, wenn sie die Wolle geputzt, gewaschen und verarbeitet wieder in Händen halten. Stehlik führt aus, dass die Umgebung auf die Alpakas abgestimmt werden muss. „Die Tiere können nicht einfach im Privatgarten zwischen Spielgeräten gehalten werden – vor allem für die Fohlen muss die Umgebung passen, denn die Kleinen sind sehr neugierig und interessiert und dann können schnell Unfälle passieren.“ Die Haltung der Alpakas hat als Hobby begonnen. „Im Laufe der Zeit sind die Besuche und Aktivitäten auf unserem Hof immer häufiger geworden. Inzwischen betreibe ich unsere Alpakazucht hauptberuflich“, erzählt Madeleine Stehlik.