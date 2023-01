Après-Ski statt Schuss aufs Tor

Der ASK Horitschon-Unterpetersdorf rund um Obfrau Michaela Pauer-Friedl und den beiden Obmännern Joe Spath und Joe Wessely lud am vergangenen Samstag zum traditionellen Sportlergschnas ins Gasthaus Lazarus ein. Unter dem Motto „Aufi aufn Berg“ machten die Burgenlandliga-Kicker auch als Skihaserl und Tänzerinnen im „Moulin Rouge“ eine blendende Figur. Die vielen verkleideten Gäste konnten bei musikalischer Unterhaltung der „Goldbach Buam“ auf der Tanzfläche so richtig abfeiern. Zur Mitternachtsstunde winkten den Gästen bei der großen Tombola viele tolle Preise.

https://youtu.be/hEGbX0uQugA

