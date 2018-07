Zur Unterstützung burgenländischer Studenten führte die Österreichische Jungarbeiterbewegung (ÖJAB) im Vorjahr das „Hans Niessl-Stipendium“ ein.

„Bernd Bauer ist ein würdiger Stipendiat, der nicht nur in einem sehr schwierigen Studium erfolgreich vorankommt, sondern neben seinen Hobbys auch noch aktiv für die touristische Vermarktung seiner Heimat gearbeitet hat. Es freut mich auch, dass mit ihm erneut ein Mittelburgenländer in den Genuss dieser Unterstützung kommt“, betonte Landesrat Norbert Darabos, der während seiner Studienzeit selbst in einem ÖJAB-Studentenheim gewohnt hat.

Der aus Horitschon stammende Bauer maturierte 2013 am Franz Liszt-Gymnasium in Oberpullendorf und inskribierte anschließend an der Universität Wien. Nach der Graduierung zum Bachelor in „Molekularer Biologie“ arbeitete er für ein halbes Jahr im Labor der Uni.

Derzeit absolviert er im zweiten Semester das Masterstudium in „Molekularer Medizin“. Zu seinen Hobbys zählt der 23-Jährige Reisen, Schwimmen und Bücher Lesen. Nebenbei machte er bei Promotionaktionen von Sonnenland Mittelburgenland mit. Seit 2014 wohnt er im ÖJAB-Haus Meidling.