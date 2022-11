"Built by Nature": Unverfälschte Natur in der Flasche

Werbung

Das Weingut A&G Gober ist das erste Weingut des Mittelburgenlandes, das Teil der Marke „Built by Nature“ ist. Diese wurde vor rund drei Jahren von Sepp Baldrian, dem Herausgeber von „Der Weinbau“ ins Leben gerufen. „Die wesentlichen Merkmale von ‚Built by Nature‘ sind der Verzicht auf technisch-chemische Hilfen bei der Weinproduktion. Hier spielen die Faktoren Zeit und Mühe eine wichtige Rolle. Wir geben dem Wein die natürliche Zeit zum Reifen, die er braucht“, erklärt Winzer Anton Gober. Bei „Built by Nature“ sind die Vorgaben noch strenger als bei der Produktion von Bioweinen. Unter anderem sind Gummi Arabicum, Kaliumferrocyanid-Behandlungen, der Einsatz von Milchsäure, Eiklarschönung oder synthetische L-Ascorbinsäure nicht erlaubt.

„Weingüter, die diese Vorgaben erfüllen, dürfen einen Wein pro Jahr zur Überprüfung einschicken. Die ‚Built by Nature‘-Serie ist dann auf 1.000 Flaschen limitiert“, ergänzt Gober. Im Weingut A&G Gober hat man sich für den „Blaufränkisch Horitschon 2017“, ein Aushängeschild des Hauses, entschieden.

„Es wird danach gestrebt, verantwortungsvoll mit der Natur umzugehen und Wein zu einem Geschmackserlebnis zu machen. Hinzu kommt, dass große Weine keiner technisch-chemischen Hilfen bedürfen, sondern die Faktoren Zeit und Mühe entscheidend sind. Somit findet man in unserem Weingut traditionell produzierte Weine mit dementsprechender Reife, die für wahre Überraschungen beim Genuss sorgen. Ehrliche und bodenständige Weine, die das Terroir des Mittelburgenlandes bei jeder Sorte widerspiegeln – dafür steht die neue Marke ‚Built by Nature‘“, so Eva-Maria Gober abschließend.

