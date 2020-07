Unter dem Motto "blaufränkisch grooved veltliner vibes" präsentierten das Bioweingut Moritz und das Weingut Gober & Freinbichler aus Horitschon ihre besten Tropfen in einem neuen Format. Dabei konnten die Besucher einen lässigen Nachmittag im wohl kunstvollsten Weingut des Blaufränkischlandes genießen.

Coole Sounds & kulinarische Leckerbissen

"Dj Groundlevel Vienna & Soundvibes" mit live Percussion durch Roger Pandit beschallten die Besucher unter dem Motto "electric vibes from chill to deep" mit groovigen Sounds. Egal ob in der Hängematte, am Tisch oder im Garten auf einer Decke, die Weingenießer konnten mit Abstand am besten verkosten. Die "Fleischbank by Poor" verwöhnte die Gäste mit köstlichen Burgern.